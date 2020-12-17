RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
MTB BANK

MTB BANK
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 17:03

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня

15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?

Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 16.10.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 06:26

  tarasum написав:
  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня

15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?

Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)


когда-то были неплохие ставки по Евро
cohan
 
Повідомлень: 560
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:52

http://prntscr.com/u0exor

Акція "Заробляй з кредиткою!"
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек.

https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... kreditkoyu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:37

слабенько в сравнении с другими
vovareuckij
 
Повідомлень: 24
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:13

  greenozon написав:http://prntscr.com/u0exor

Акція "Заробляй з кредиткою!"
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек.

https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... kreditkoyu


то что банк присоедияется к кешбечному спорту - радует, но способ выбран пока что откровенно жлобский
cohan
 
Повідомлень: 560
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:18

  greenozon написав:Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек

ФОПам этот Бенефит не дают.
Ну и ладно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:16

Re: MTB BANK

а что это уважаемое свинорыльское сообщество не говорит о царских, практически Форвардовских процентах по акционному кешбеку?
https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... koyu#start

карты вроде бы тоже айтишникам так точно обещают и еще много кому обещают
https://mtb.ua/ru/personal/credits/item ... t#form-app

так понимаю, из затрат только 200 грн на карту, выглядит отбиваемо
cohan
 
Повідомлень: 560
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:34

Re: MTB BANK

отвечу сам себе: написанное на сайте можно не читать или оно только для Одессы, кратко - кредитки дают только зарплатникам, ФОПы и прочая шушера в пролете
cohan
 
Повідомлень: 560
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15

МТБ БАНК

cohan Доброго дня. Вся інформація на сайті МТБ БАНК є достовірною та поширюється не все регіони України в яких є відділення МТБ БАНКу (якщо інше не прописано в умовах продукту).
Інформацію щодо банківських послуг, які вас зацікавили, наведено нижче.
Згідно з умовами Акції «Заробляй з кредиткою» власники кредитних карток Benefit и Benefit New (Gold) в акційний період до 31.01.2021: при розрахунках в кафе, барах та ресторанах, а також при покупці побутової техніки отримують кеш бек: Benefit и Benefit New (Gold) — 4%, Benefit New (Platinum) — 8%. З умовами Акції можна ознайомитися на сайті Банку https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... kreditkoyu або за телефоном: 0800500255
Отримати «Кредитну картку «Benefit NEW» можуть наступні категорії осіб:
Моряки;
Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП);
Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»;
Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;
Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,;
Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК";
Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців;
фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки;
моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяців
Докладніше на сайті Банку: https://www.mtb.ua/personal/credits/ite ... ta-benefit або за телефоном: 0800500255
Тарифний пакет «IT Club» розроблено з врахуванням усіх потреб клієнтів – ФОП, які займаються діяльністю у сфері ІТ галузі. Докладніше про умови тарифу можна ознайомитися на сайті Банку: https://www.mtb.ua/Tariffs-it-club або за телефоном: 0800500255
МТБ БАНК
Представник банку
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:22

mustbe Доброго дня.У вас застаріла інформація. Кредитна картка «Benefit NEW» зараз доступна широкому колу споживачів, а саме, картку можуть отримати: Моряки; Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП); Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»; Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,; Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК"; Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців; фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки; моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяців.
Для отримання більш повної інформації зверніться до відділення Банку, зателефонуйте на гарячу ллінію 0 800 500-255, або ознайомтесь з інформацією на сайті:
https://www.mtb.ua/personal/credits/ite ... ta-benefit
МТБ БАНК
Представник банку
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4483, 4484, 4485
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44842 5489621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 15:40
Квесторе_поверніться
Універсал (Universal Bank) 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6833 1525616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 18:49
J
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1763, 1764, 1765
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17649 3251956
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 22:10
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
MTB BANK (591)
18.12.2020 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.