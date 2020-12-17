Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 кві, 2020 17:03
Додано: П'ят 01 тра, 2020 06:26
Додано: Нед 16 сер, 2020 12:52
Акція "Заробляй з кредиткою!"
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 сер, 2020 20:13
то что банк присоедияется к кешбечному спорту - радует, но способ выбран пока что откровенно жлобский
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:18
ФОПам этот Бенефит не дают.
Ну и ладно
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:16
Re: MTB BANK
а что это уважаемое свинорыльское сообщество не говорит о царских, практически Форвардовских процентах по акционному кешбеку?
карты вроде бы тоже айтишникам так точно обещают и еще много кому обещают
так понимаю, из затрат только 200 грн на карту, выглядит отбиваемо
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:34
Re: MTB BANK
отвечу сам себе: написанное на сайте можно не читать или оно только для Одессы, кратко - кредитки дают только зарплатникам, ФОПы и прочая шушера в пролете
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15
МТБ БАНК
cohan Доброго дня. Вся інформація на сайті МТБ БАНК є достовірною та поширюється не все регіони України в яких є відділення МТБ БАНКу (якщо інше не прописано в умовах продукту).
Інформацію щодо банківських послуг, які вас зацікавили, наведено нижче.
Згідно з умовами Акції «Заробляй з кредиткою» власники кредитних карток Benefit и Benefit New (Gold) в акційний період до 31.01.2021: при розрахунках в кафе, барах та ресторанах, а також при покупці побутової техніки отримують кеш бек: Benefit и Benefit New (Gold) — 4%, Benefit New (Platinum) — 8%. З умовами Акції можна ознайомитися на сайті Банку
Отримати «Кредитну картку «Benefit NEW» можуть наступні категорії осіб:
Моряки;
Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП);
Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»;
Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;
Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,;
Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК";
Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців;
фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки;
моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяців
Докладніше на сайті Банку:
Тарифний пакет «IT Club» розроблено з врахуванням усіх потреб клієнтів – ФОП, які займаються діяльністю у сфері ІТ галузі. Докладніше про умови тарифу можна ознайомитися на сайті Банку:
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:22
mustbe Доброго дня.У вас застаріла інформація. Кредитна картка «Benefit NEW» зараз доступна широкому колу споживачів, а саме, картку можуть отримати: Моряки; Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП); Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»; Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,; Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК"; Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців; фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки; моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяців.
Для отримання більш повної інформації зверніться до відділення Банку, зателефонуйте на гарячу ллінію 0 800 500-255, або ознайомтесь з інформацією на сайті:
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