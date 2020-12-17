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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:52

  МТБ БАНК написав:mustbe Доброго дня.У вас застаріла інформація. Кредитна картка «Benefit NEW» зараз доступна широкому колу споживачів, а саме, картку можуть отримати: Моряки; Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП); Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»; Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,; Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК"; Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців; фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки; моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяців.
Для отримання більш повної інформації зверніться до відділення Банку, зателефонуйте на гарячу ллінію 0 800 500-255, або ознайомтесь з інформацією на сайті:
https://www.mtb.ua/personal/credits/ite ... ta-benefit

Ці нові безкоштовно видаєте без плати за обслуговування на який термін?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:00

Термін дії кредитної картки «Benefit NEW»: 3 роки. Щорічна плата за РКО: MasterCard Debit Gold PayPass - 100,00 грн. (миттєва – безкоштовно) / Visa Platinum PayWare - 200,00 грн.. Докладніше за посиланням: https://www.mtb.ua/personal/credits/item/programma-kreditnaa-karta-benefit
МТБ БАНК
Представник банку
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:16

  МТБ БАНК написав:mustbe Доброго дня.У вас застаріла інформація. Кредитна картка «Benefit NEW» зараз доступна широкому колу споживачів

В августе - карту не дали, мотивируя тем, что я ФОП.
С какого времени Бенефит начали давать и фопам ?
mustbe
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Повідомлень: 4968
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 463 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:34

Бесплатного выхода с Бенефита нет:
Снятие кеша 4%, вывод п2п 3,2% (везде минимум 20 грн.)
Ну и вишенька на тортик - смена пина 20 грн.
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/tar ... enefit.pdf
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2244
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:37

  ukrprom2014 написав:Бесплатного выхода с Бенефита нет:
Снятие кеша 4%, вывод п2п 3,2% (везде минимум 20 грн.)
Ну и вишенька на тортик - смена пина 20 грн.
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/tar ... enefit.pdf

Задумана не кеш виводити а кишмиш рубати. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:44

  Квесторе_поверніться написав:Задумана не кеш виводити а кишмиш рубати. :)

А чем она по кэшбеку лучше конкурентов?)
Adast
 
Повідомлень: 259
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:52

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Задумана не кеш виводити а кишмиш рубати. :)

А чем она по кэшбеку лучше конкурентов?)

Нічим...як доповнення до того чого немає в конкурентів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
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