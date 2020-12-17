МТБ БАНК написав:mustbe Доброго дня.У вас застаріла інформація. Кредитна картка «Benefit NEW» зараз доступна широкому колу споживачів, а саме, картку можуть отримати: Моряки; Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП); Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»; Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,; Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК"; Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців; фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки; моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяців. Для отримання більш повної інформації зверніться до відділення Банку, зателефонуйте на гарячу ллінію 0 800 500-255, або ознайомтесь з інформацією на сайті: https://www.mtb.ua/personal/credits/ite ... ta-benefit
Ці нові безкоштовно видаєте без плати за обслуговування на який термін?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться написав:Задумана не кеш виводити а кишмиш рубати.
А чем она по кэшбеку лучше конкурентов?)
Нічим...як доповнення до того чого немає в конкурентів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
МТБ БАНК написав:mustbe Доброго дня.У вас застаріла інформація. Кредитна картка «Benefit NEW» зараз доступна широкому колу споживачів
В августе - карту не дали, мотивируя тем, что я ФОП. С какого времени Бенефит начали давать и фопам ?
риторический вопрос в Киеве на Победы мне как ФОПу не дали "потому что нет в программе еще скоринга", а через регу на сайте - отправили видимо в главный киевский, там позвонили "даем только зарплатникам"
не исключено, что маркетинг особенности работы с сухопутными крысами сиречь кабанами не догоняет