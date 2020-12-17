МТБ БАНК
Так как насчёт Бенефита для ФОПов ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:13
МТБ БАНК
Так как насчёт Бенефита для ФОПов ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:39
Кредитни картки для ФОПів
mustbe Доброго дня. Дякуємо, що цікавитися послугами МТБ БАНКу.
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
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