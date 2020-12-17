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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:13

МТБ БАНК
Так как насчёт Бенефита для ФОПов ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:39

Кредитни картки для ФОПів

mustbe Доброго дня. Дякуємо, що цікавитися послугами МТБ БАНКу.
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:13

  МТБ БАНК написав:Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.

Всё ясно, как и раньше - фопам не дают, чтд.
Ничего, подождём ещё полгода )
mustbe
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Повідомлень: 5004
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:12

  МТБ БАНК написав:mustbe Доброго дня. Дякуємо, що цікавитися послугами МТБ БАНКу.
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.

Які плати, комісії за відкриття та користування рахунку ФОПові?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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