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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:13
МТБ БАНК
Так как насчёт Бенефита для ФОПов ?
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mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:39
mustbe Доброго дня. Дякуємо, що цікавитися послугами МТБ БАНКу.
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
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МТБ БАНК
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:13
МТБ БАНК написав:
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
Всё ясно, как и раньше - фопам не дают, чтд.
Ничего, подождём ещё полгода )
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mustbe
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:12
МТБ БАНК написав:mustbe
Доброго дня. Дякуємо, що цікавитися послугами МТБ БАНКу.
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
Які плати, комісії за відкриття та користування рахунку ФОПові?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:11
mustbe написав: МТБ БАНК написав:
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
Всё ясно, как и раньше - фопам не дают, чтд.
Ничего, подождём ещё полгода )
тем более акция в Январе закончится ) а новые, судя по анонсам, из серии "грайте ще"
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cohan
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:06
есть полузабытый столб в у.е.(сладкие% как для сейчас)
И хочется, и колется..... пополнить всего лишь на месяц с сильно превышением "фонда".
Какие новости "с полей" ? Как банка себя чувствует?
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flysoulfly
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:54
flysoulfly написав:
есть полузабытый столб в у.е.(сладкие% как для сейчас)
И хочется, и колется..... пополнить всего лишь на месяц
с сильно превышением "фонда".Какие новости "с полей" ? Как банка себя чувствует?
свыше двух фонда приготовьте документы
никому не верю
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sens
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