МТБ БАНК
Так как насчёт Бенефита для ФОПов ?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:13
МТБ БАНК
Так как насчёт Бенефита для ФОПов ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:39
Кредитни картки для ФОПів
mustbe Доброго дня. Дякуємо, що цікавитися послугами МТБ БАНКу.
Кредитну картку «Benefit NEW» ФОП може отримати у разі відкриття рахунку в МТБ БАНКу та наявності оборотів за цим рахунком.
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:13
Всё ясно, как и раньше - фопам не дают, чтд.
Ничего, подождём ещё полгода )
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:12
Які плати, комісії за відкриття та користування рахунку ФОПові?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:11
тем более акция в Январе закончится ) а новые, судя по анонсам, из серии "грайте ще"
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:06
есть полузабытый столб в у.е.(сладкие% как для сейчас)
И хочется, и колется..... пополнить всего лишь на месяц с сильно превышением "фонда".
Какие новости "с полей" ? Как банка себя чувствует?
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:54
свыше двух фонда приготовьте документы
никому не верю
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:52
Одеським шпекулянтам і на місяць ніззя нічого лишати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:53
А чого не піарять рахунки ФОПам?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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