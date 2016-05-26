думаете? по-моему, он домашний небольшой и при делах,
при прочих равных, скорее, Пивденный неустойчивее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:14
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:18
Можно по другому,у нас на руках 150 к у.е. и нужно отобрать 20 банков, есть столько же евро,ну и гривна везде где по сроку 10% или 5% ,но свободная ставка и условия... Можно играть в овгз,недострои и биткоины,но стабильность дает Фонд и небольшой%
никому не верю
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:04
Re: MTB BANK
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:11
Re: MTB BANK
Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом !
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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