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Обслуговування в українських
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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3.5 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
43
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:10

  Алексей77 написав:Как дела в банчике, господа!


отлично
приоложуху обновили, может как у взрослых кешбек появится
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:36

  Алексей77 написав:Как дела в банчике, господа!


отлично - доллары есть всегда )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38370
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6113 раз.
 
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5
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:40

Re: MTB BANK

здесь полный штиль, как и всегда
жаль, что пришлось свернуть сотрудничество, надеюсь, временно
Arien
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Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:06

  IMPRINTER написав:
  Алексей77 написав:Как дела в банчике, господа!


отлично - доллары есть всегда )

Как в добрые депозитные времена. Ваш ник - это классика :) ...
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:58

Re: MTB BANK

похоже и тут кешбек кончился
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:37

Re: MTB BANK

Добрый вечер. Какая процентная ставка на остаток по карте в грн. мобильный капиатал в МТБ банке.
Алексей77
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 04.12.09
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:57

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какая процентная ставка на остаток по карте в грн. мобильный капиатал в МТБ банке.


6/0.1/0.1

https://www.mtb.ua/ru/personal/deposits ... yj-kapital
greenozon
 
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