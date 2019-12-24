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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 січ, 2022 18:10
Алексей77 написав:
Как дела в банчике, господа!
отлично
приоложуху обновили, может как у взрослых кешбек появится
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cohan
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:36
Алексей77 написав:
Как дела в банчике, господа!
отлично - доллары есть всегда )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 01:40
здесь полный штиль, как и всегда
жаль, что пришлось свернуть сотрудничество, надеюсь, временно
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:06
IMPRINTER написав: Алексей77 написав:
Как дела в банчике, господа!
отлично - доллары есть всегда )
Как в добрые депозитные времена. Ваш ник - это классика
...
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Алексей77
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Додано: Чет 03 лют, 2022 10:58
похоже и тут кешбек кончился
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:37
Добрый вечер. Какая процентная ставка на остаток по карте в грн. мобильный капиатал в МТБ банке.
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Алексей77
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:57
Алексей77 написав:
Добрый вечер. Какая процентная ставка на остаток по карте в грн. мобильный капиатал в МТБ банке.
6/0.1/0.1https://www.mtb.ua/ru/personal/deposits ... yj-kapital
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