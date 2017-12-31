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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2017 17:53
LuckyG написав: Вкладчик1234 написав:
Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)
Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.
Ніззя...Лукашєня під ковпаком в супостата.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 18:00
Квесторе_поверніться
Скрізь зрада ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 24 гру, 2017 19:11
LuckyG написав: Вкладчик1234 написав:
Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)
Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.
Да это такой гос как наши со второй сотни по ликвидности.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Пон 25 гру, 2017 17:42
cds77
Мощный игрок! Целых 25(!) отделений в Беларуси. Валюта баланса по состоянию на 01.10.17 аж целых 185 млн долларов, а касса (!!) -6.8 млн долларов. НБУ такое не пропустит.
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Polly
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Додано: Пон 25 гру, 2017 17:45
Polly написав:cds77
Мощный игрок! Целых 25(!) отделений в Беларуси. Валюта баланса по состоянию на 01.10.17 аж целых 185 млн долларов, а касса (!!) -6.8 млн долларов. НБУ такое не пропустит.
Ви свої мульйони уже звідси забрали ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:31
Кстати, Сбербанк снял полностью все лимиты на снятие валюты. Вот такая перемога под НГ.
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Alessandr1974
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Додано: Нед 31 гру, 2017 17:38
Alessandr1974
Какая разница? Это уже не имеет для них никакого значения. Бизнеса нет и не будет. Особенно после того, как они кинули вкладчиков. Там два варианта - либо "продажа" беларусской гос прокладке (но судя по их жуткой отчетности это никак не пройдет через НБУ просто потому что там нет денег) или сдача банковской лицензии.
Востаннє редагувалось Polly
в Нед 31 гру, 2017 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Polly
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Додано: Нед 31 гру, 2017 17:42
Polly написав:Alessandr1974
Надолго ли? Посмотрите на отчетность за 9 месяцев. Там сплошное "покращення". Тот, кто понимает финансовую отчетность меня поймет.
до ср
ки отчетность , когда банк купят местніе неолигархи
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 31 гру, 2017 17:58
sens А что собственно покупать у Сбера? Плохие долги? Кому они нужны? Как-то Новинский уже покупал Форум у Коммерцбанка в надежде заработать на выбивании долгов. И где сейчас Форум? Правильно, в ФГ.
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Polly
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:07
Polly написав:sens
А что собственно покупать у Сбера? Плохие долги? Кому они нужны? Как-то Новинский уже покупал Форум у Коммерцбанка в надежде заработать на выбивании долгов. И где сейчас Форум? Правильно, в ФГ.
ФОРУМ , это не для школы , там другая стратегия была и долги ДО продажи немцам , а Новинский его так сказать не стал развивать , всего то
никому не верю
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sens
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