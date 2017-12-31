RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Сбербанк

Сбербанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 372
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 17:53

  LuckyG написав:
  Вкладчик1234 написав:Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)

Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.

Ніззя...Лукашєня під ковпаком в супостата.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23707
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 18:00

Квесторе_поверніться
Скрізь зрада ?
:lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6844
З нами з: 18.06.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:11

  LuckyG написав:
  Вкладчик1234 написав:Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)

Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.

Да это такой гос как наши со второй сотни по ликвидности.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 17:42

cds77 Мощный игрок! Целых 25(!) отделений в Беларуси. Валюта баланса по состоянию на 01.10.17 аж целых 185 млн долларов, а касса (!!) -6.8 млн долларов. НБУ такое не пропустит. :mrgreen:
Polly
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 26.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 17:45

  Polly написав:cds77 Мощный игрок! Целых 25(!) отделений в Беларуси. Валюта баланса по состоянию на 01.10.17 аж целых 185 млн долларов, а касса (!!) -6.8 млн долларов. НБУ такое не пропустит. :mrgreen:

Ви свої мульйони уже звідси забрали ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6844
З нами з: 18.06.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:31

Кстати, Сбербанк снял полностью все лимиты на снятие валюты. Вот такая перемога под НГ.
Alessandr1974
 
Повідомлень: 179
З нами з: 30.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:38

Alessandr1974 Какая разница? Это уже не имеет для них никакого значения. Бизнеса нет и не будет. Особенно после того, как они кинули вкладчиков. Там два варианта - либо "продажа" беларусской гос прокладке (но судя по их жуткой отчетности это никак не пройдет через НБУ просто потому что там нет денег) или сдача банковской лицензии. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Polly в Нед 31 гру, 2017 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Polly
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 26.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:42

  Polly написав:Alessandr1974 Надолго ли? Посмотрите на отчетность за 9 месяцев. Там сплошное "покращення". Тот, кто понимает финансовую отчетность меня поймет. :mrgreen:


до ср :P ки отчетность , когда банк купят местніе неолигархи :!:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10363
З нами з: 12.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:58

sens А что собственно покупать у Сбера? Плохие долги? Кому они нужны? Как-то Новинский уже покупал Форум у Коммерцбанка в надежде заработать на выбивании долгов. И где сейчас Форум? Правильно, в ФГ.
Polly
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 26.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:07

  Polly написав:sens А что собственно покупать у Сбера? Плохие долги? Кому они нужны? Как-то Новинский уже покупал Форум у Коммерцбанка в надежде заработать на выбивании долгов. И где сейчас Форум? Правильно, в ФГ.

ФОРУМ , это не для школы , там другая стратегия была и долги ДО продажи немцам , а Новинский его так сказать не стал развивать , всего то :wink:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10363
З нами з: 12.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 622623624625>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: egorek, Google Feedfetcher, vitaliy1111, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.