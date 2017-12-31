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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 372
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:55

  cds77 написав:
  LuckyG написав:
  Вкладчик1234 написав:Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)

Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.

Да это такой гос как наши со второй сотни по ликвидности.

Думаю марку будут держать как и росбанки. Если не лучше.
LuckyG
 
Повідомлень: 317
З нами з: 24.01.17
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  #<1 ... 622623624625
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