cds77 написав:LuckyG написав:Вкладчик1234 написав:Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)
Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.
Да это такой гос как наши со второй сотни по ликвидности.
Думаю марку будут держать как и росбанки. Если не лучше.