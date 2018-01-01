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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2017 19:55
cds77 написав: LuckyG написав: Вкладчик1234 написав:
Руссиано резко начали спешить "переписать всё на котов", видать что-то знают о новых санкциях.
Сначала хотели на своих карманных (Гуцериевых и Прокопень) и сильно не спешили.
А теперь уже соглашаются на любые варианты (гос-белорусы, Фуксы, Ярославские, Хорошковские, Тигипки и т.д.)
Белорусский гос был бы отличным вариантом с приемлемой надежностью.
Да это такой гос как наши со второй сотни по ликвидности.
Думаю марку будут держать как и росбанки. Если не лучше.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 00:31
Ukrainian написав: Flicker написав:
Давайте на ТА або закриття Сбергбанку на 01.01.2018
Ставка яку скажете,але давайте зменшимо. Я і так виграш потрачу на те щоб пригостити форумчан віскі. Скажем 50$.
Все таки бачу Ви порядна людина і десь може перегинав палку в своїх висловлюваннях,тоді вибачте.
Хто буде суддею?
Хто суддя ?
Парі ви програли, і кудись з форуму зникли.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
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