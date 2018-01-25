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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:11

  greenozon написав:а загалом треба починати думати в бік вілютних ОВДП-шок
5% рік
5.4% на два роки

Есть военный сбор, и хотелки брокера (открытия-обслуживания счетов, комиссия за внесение-снятие, мониторинг, и т.п.)
Так что не всё так просто, и доходность не совсем чистая.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:32

Re: Сбербанк

ОВГЗ имеют смысл только при инвестировании крупных сумм - на мой взгляд, минимум от 15-20 тысяч долларов, а лучше хотя бы 50. Вкладывать такие средства неизвестно куда, если только они не составляют 10% от свободного капитала, я бы не стал.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:45

Re: Сбербанк

из банка уходит глава, который им руководил 10 лет :cry: :cry:

https://finclub.net/news/glava-sberbank ... -bank.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39

  vkladchiik написав:из банка уходит глава, который им руководил 10 лет :cry: :cry:

https://finclub.net/news/glava-sberbank ... -bank.html

значит, продажа близка...
ishvara
 
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