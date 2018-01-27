Есть военный сбор, и хотелки брокера (открытия-обслуживания счетов, комиссия за внесение-снятие, мониторинг, и т.п.)
Так что не всё так просто, и доходность не совсем чистая.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 11:11
Есть военный сбор, и хотелки брокера (открытия-обслуживания счетов, комиссия за внесение-снятие, мониторинг, и т.п.)
Так что не всё так просто, и доходность не совсем чистая.
Всё IMHO
Додано: Сер 17 січ, 2018 11:32
Re: Сбербанк
ОВГЗ имеют смысл только при инвестировании крупных сумм - на мой взгляд, минимум от 15-20 тысяч долларов, а лучше хотя бы 50. Вкладывать такие средства неизвестно куда, если только они не составляют 10% от свободного капитала, я бы не стал.
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:45
Re: Сбербанк
из банка уходит глава, который им руководил 10 лет
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39
значит, продажа близка...
Додано: Нед 28 січ, 2018 02:58
Re: Сбербанк
Коля или бульбаши?
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