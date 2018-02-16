да - так было всегда ... с гривневого проще .. снял на текущий и отправил сэпом за 5 грн. в любой банк .. а вот с валютного выйти бесплатно нельзя )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:19
да - так было всегда ... с гривневого проще .. снял на текущий и отправил сэпом за 5 грн. в любой банк .. а вот с валютного выйти бесплатно нельзя )
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:49
При этом 2% нужно сначала умножить на 0,805 , а лишь потом комисс отнимать
Додано: П'ят 09 лют, 2018 14:22
Я так уже попал. Пришлось на депо минимальном остаться.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 16:23
Может,кто-то не в курсе,открыть депозит сейчас можно без всяких пакетов,просто открыв текущий счёт за 15 гр,раньше такого не было.У меня когда-то был открыт пакет Стартовый,даже текущий открывать не пришлось,просто разблокировали счёт.
Додано: Сер 14 лют, 2018 11:07
Re: Сбербанк
Во Львове подожгли отделение Сбербанка
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Додано: Сер 14 лют, 2018 11:43
Там на 2 поверсі квартири людські... співчуваю.
Ця війна надовго.
Додано: Сер 14 лют, 2018 16:01
От б***. Невинні люди могли постраждати
Додано: Суб 17 лют, 2018 03:01
югин
А в Киеве ему не дают торговый центр. Жизнь боль
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