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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:19

  Scotch написав:Интересный момент-все в курсе,что снятие с Сберегательного счёта и гривневого,и в долларах с комиссией 1.5% ?Кому это нужно при годовой ставке счёта в долларах 2 % ?Это надо придумать... :evil:


да - так было всегда ... с гривневого проще .. снял на текущий и отправил сэпом за 5 грн. в любой банк .. а вот с валютного выйти бесплатно нельзя )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:49

  IMPRINTER написав:
  Scotch написав:Интересный момент-все в курсе,что снятие с Сберегательного счёта и гривневого,и в долларах с комиссией 1.5% ?Кому это нужно при годовой ставке счёта в долларах 2 % ?Это надо придумать... :evil:


да - так было всегда ... с гривневого проще .. снял на текущий и отправил сэпом за 5 грн. в любой банк .. а вот с валютного выйти бесплатно нельзя )


При этом 2% нужно сначала умножить на 0,805 , а лишь потом комисс отнимать
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 14:22

  Scholar написав:
  IMPRINTER написав:
  Scotch написав:Интересный момент-все в курсе,что снятие с Сберегательного счёта и гривневого,и в долларах с комиссией 1.5% ?Кому это нужно при годовой ставке счёта в долларах 2 % ?Это надо придумать... :evil:


да - так было всегда ... с гривневого проще .. снял на текущий и отправил сэпом за 5 грн. в любой банк .. а вот с валютного выйти бесплатно нельзя )


При этом 2% нужно сначала умножить на 0,805 , а лишь потом комисс отнимать

Я так уже попал. Пришлось на депо минимальном остаться.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:23

Может,кто-то не в курсе,открыть депозит сейчас можно без всяких пакетов,просто открыв текущий счёт за 15 гр,раньше такого не было.У меня когда-то был открыт пакет Стартовый,даже текущий открывать не пришлось,просто разблокировали счёт.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:45

а как закрыть пакет при наличии депозита?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 11:07

Re: Сбербанк

Во Львове подожгли отделение Сбербанка
https://korrespondent.net/city/lvov/394 ... -sberbanka
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югин
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 11:43

  югин написав:Во Львове подожгли отделение Сбербанка
https://korrespondent.net/city/lvov/394 ... -sberbanka

Там на 2 поверсі квартири людські... :( співчуваю.
Ця війна надовго.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:01

  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Во Львове подожгли отделение Сбербанка
https://korrespondent.net/city/lvov/394 ... -sberbanka

Там на 2 поверсі квартири людські... :( співчуваю.
Ця війна надовго.


От б***. Невинні люди могли постраждати
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:01

югин

А в Киеве ему не дают торговый центр. Жизнь боль :lol: https://finclub.net/news/sud-zapretil-s ... arest.html
vkladchiik
 
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