фото показали по тв: хлопець ногою скло в дверях Сбера пробив, а вийняти її назад не зміг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 13:48
фото показали по тв: хлопець ногою скло в дверях Сбера пробив, а вийняти її назад не зміг.
Востаннє редагувалось J в Пон 19 лют, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 лют, 2018 14:13
Той Юркевич ще той жук....нажухав державу зі своїм УПБ....
І зараз норм себе чухає - "мілкі лєнд" (добряна) працює аж гай шумить.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:19
То був Київ. Ще Альфу хотіли погромити, але, як це не дивно, поліція втрутилась й Альфа не постраждала.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:10
Сбербанк захватил патриота в заложники
Всё IMHO
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:33
Re: Сбербанк
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:19
Так там ещё и крохмальчик есть:
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:13
Вкладчик1234
Жаль нет фотки с ногой в двери
МОжет и не было ноги?
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28
Всё IMHO
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