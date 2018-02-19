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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 13:48
Квесторе_поверніться написав:
ні ногою в Сбєр
фото показали по тв: хлопець ногою
скло в дверях Сбера пробив, а вийняти її назад не зміг.
Востаннє редагувалось J
в Пон 19 лют, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 14:13
Той Юркевич ще той жук....нажухав державу зі своїм УПБ....
І зараз норм себе чухає - "мілкі лєнд" (добряна) працює аж гай шумить.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:19
Квесторе_поверніться написав:
Знову погромили відділення Сбєра...ось тільки яке місто не знаю.
Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.
То був Київ. Ще Альфу хотіли погромити, але, як це не дивно, поліція втрутилась й Альфа не постраждала.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 19 лют, 2018 18:10
J написав: Квесторе_поверніться написав:
ні ногою в Сбєр
фото показали по тв: хлопець ногою
скло в дверях Сбера пробив, а вийняти її назад не зміг.
Сбербанк захватил патриота в заложники
Всё IMHO
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Додано: Пон 19 лют, 2018 19:33
Квесторе_поверніться написав:
Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.
Брат мужа рассказал. что Санкт-Петербург просто завален Рошеновскими конфетами и тортами... ничего личного - просто бизнес
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Додано: Пон 19 лют, 2018 21:19
brainybird написав: Квесторе_поверніться написав:
Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.
Брат мужа рассказал. что Санкт-Петербург просто завален Рошеновскими конфетами и тортами... ничего личного - просто бизнес
Так там ещё и крохмальчик есть: http://dubinsky.pro/neizvestnyy-rossiys ... poroshenko
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:13
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Жаль нет фотки с ногой в двери
МОжет и не было ноги?https://finclub.net/news/natsionalisty- ... kieve.html
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28
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