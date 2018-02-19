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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 13:48

  Квесторе_поверніться написав: ні ногою в Сбєр

фото показали по тв: хлопець ногою скло в дверях Сбера пробив, а вийняти її назад не зміг.
Востаннє редагувалось J в Пон 19 лют, 2018 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 14:13

  vkladchiik написав:югин

А в Киеве ему не дают торговый центр. Жизнь боль :lol: https://finclub.net/news/sud-zapretil-s ... arest.html

Той Юркевич ще той жук....нажухав державу зі своїм УПБ....
І зараз норм себе чухає - "мілкі лєнд" (добряна) працює аж гай шумить.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:19

  Квесторе_поверніться написав:Знову погромили відділення Сбєра...ось тільки яке місто не знаю.
Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.

То був Київ. Ще Альфу хотіли погромити, але, як це не дивно, поліція втрутилась й Альфа не постраждала.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:10

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав: ні ногою в Сбєр

фото показали по тв: хлопець ногою скло в дверях Сбера пробив, а вийняти її назад не зміг.

Сбербанк захватил патриота в заложники :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:33

Re: Сбербанк

  Квесторе_поверніться написав:Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.


Брат мужа рассказал. что Санкт-Петербург просто завален Рошеновскими конфетами и тортами... ничего личного - просто бизнес
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:19

  brainybird написав:
  Квесторе_поверніться написав:Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.


Брат мужа рассказал. что Санкт-Петербург просто завален Рошеновскими конфетами и тортами... ничего личного - просто бизнес


Так там ещё и крохмальчик есть: http://dubinsky.pro/neizvestnyy-rossiys ... poroshenko
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:13

Вкладчик1234

Жаль нет фотки с ногой в двери :lol: :lol:
МОжет и не было ноги?
https://finclub.net/news/natsionalisty- ... kieve.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:28

  vkladchiik написав:Вкладчик1234

Жаль нет фотки с ногой в двери :lol: :lol:
МОжет и не было ноги?
https://finclub.net/news/natsionalisty- ... kieve.html

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Всё IMHO
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  #<1 ... 629630631632
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