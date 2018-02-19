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Сбербанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:17

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову погромили відділення Сбєра...ось тільки яке місто не знаю.
Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.

А со скунса и аллы?

Алла під європейку маскується але вплив супостата присутній.
А скунс є скунс...там нога супостата ступала найменше.
І вже сумління кожного...нехай підкаже.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22

  guntherhouse777 написав:А почему патриот в маске?


Кори Киевской боится. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:30

  guntherhouse777 написав:А почему патриот в маске?

А то "сами знаете кто" нападёт :)
Всё IMHO
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