Алла під європейку маскується але вплив супостата присутній.
А скунс є скунс...там нога супостата ступала найменше.
І вже сумління кожного...нехай підкаже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:17
Алла під європейку маскується але вплив супостата присутній.
А скунс є скунс...там нога супостата ступала найменше.
І вже сумління кожного...нехай підкаже.
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:30
Всё IMHO
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