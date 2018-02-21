Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.



Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается!

В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.



Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки.



Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.



Не упустите свой шанс получить приятный и полезный подарок!



Акция действует с 01.02.2018 года по 30.04.2018 года включительно по всей территории Украины.