Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.
Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается! В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.
Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки.
Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.
Не упустите свой шанс получить приятный и полезный подарок!
Акция действует с 01.02.2018 года по 30.04.2018 года включительно по всей территории Украины.
Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.
Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается! В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.
Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки.
Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.
Не упустите свой шанс получить приятный и полезный подарок!
Акция действует с 01.02.2018 года по 30.04.2018 года включительно по всей территории Украины.
Квесторе_поверніться, да. Первая версия акции была намного интереснее. И затраты "на участие" быстро отбивались и приносили прибыль. Только ради той акции можно было становиться клиентом. А нынешняя акция скорее всего будет интересна только существующим клиентам
J написав:а при этой следующей покупке новый сертификат дают?
Должны давать. В правилах написано: Після здійснення покупки на суму від 500 грн. учаснику з товарним чеком і сліпом POS-терміналу необхідно підійти в пункт обслуговування клієнтів на території мережі гіпермаркетів «Ашан» і отримати подарунковий сертифікат від представника Виконавця.
При любой покупке на кассе обязаны давать и чек и слип. Поэтому опять идёте и получаете следующий сертификат. Кстати, кал это подтверждает
P.S. В чеке будет написано, что нужно получить подарок на 50 грн
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Вкладчик1234 написав:Квесторе_поверніться, да. Первая версия акции была намного интереснее. И затраты "на участие" быстро отбивались и приносили прибыль. Только ради той акции можно было становиться клиентом. А нынешняя акция скорее всего будет интересна только существующим клиентам
Не, батеньки, расклад такой. С 1.01.17 по 31.06.17 было так как сейчас - 10%(500-50) КБ в ашане, а потом - с 1.07.17 по 31.12.17 -20%(250-50). но по факту досрочно завершили в октябре. Затраты-15 грн. в месяц.