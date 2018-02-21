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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:17

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову погромили відділення Сбєра...ось тільки яке місто не знаю.
Погроми засуджую...наш метод - ні ногою в Сбєр і геть зі Сбєра.

А со скунса и аллы?

Алла під європейку маскується але вплив супостата присутній.
А скунс є скунс...там нога супостата ступала найменше.
І вже сумління кожного...нехай підкаже.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:22

  guntherhouse777 написав:А почему патриот в маске?


Кори Киевской боится. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:30

  guntherhouse777 написав:А почему патриот в маске?

А то "сами знаете кто" нападёт :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:34

Акция "Полная корзина"

Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.

Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается!
В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.

Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки.

Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.

Не упустите свой шанс получить приятный и полезный подарок!

Акция действует с 01.02.2018 года по 30.04.2018 года включительно по всей территории Украины.

https://www.sberbank.ua/visa_auchan/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:36

  Вкладчик1234 написав:
Получайте больше вместе с картой Visa от Сбербанка.

Так полюбившаяся многими Клиентами Акция от ПАО "СБЕРБАНК", Visa и Ашан возвращается!
В связи с небывалым ажиотажем, Сбербанк представляет своим Клиентам шанс снова поучаствовать в популярной Акции.

Как и прежде, чтобы стать участником, необходимо совершить покупку любых товаров на сумму не менее 500 гривен одним чеком, с использованием Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и тут же получить подарочную карту на 50 гривен (в пункте обслуживания клиентов гипермаркета) для следующей покупки.

Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.

Не упустите свой шанс получить приятный и полезный подарок!

Акция действует с 01.02.2018 года по 30.04.2018 года включительно по всей территории Украины.

https://www.sberbank.ua/visa_auchan/

Це якесь погіршення попередньої аХції?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 16:42

Квесторе_поверніться, да. Первая версия акции была намного интереснее. И затраты "на участие" быстро отбивались и приносили прибыль. Только ради той акции можно было становиться клиентом.
А нынешняя акция скорее всего будет интересна только существующим клиентам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:51

  Вкладчик1234 написав:,

Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.

,
https://www.sberbank.ua/visa_auchan/

а при этой следующей покупке новый сертификат дают?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:06

  J написав:а при этой следующей покупке новый сертификат дают?



Должны давать. В правилах написано:

Після здійснення покупки на суму від 500 грн. учаснику з товарним чеком і сліпом POS-терміналу необхідно підійти в пункт обслуговування клієнтів на території мережі гіпермаркетів «Ашан» і отримати подарунковий сертифікат від представника Виконавця.

При любой покупке на кассе обязаны давать и чек и слип.
Поэтому опять идёте и получаете следующий сертификат.
Кстати, кал это подтверждает

P.S. В чеке будет написано, что нужно получить подарок на 50 грн
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:12

  Вкладчик1234 написав:Квесторе_поверніться, да. Первая версия акции была намного интереснее. И затраты "на участие" быстро отбивались и приносили прибыль. Только ради той акции можно было становиться клиентом.
А нынешняя акция скорее всего будет интересна только существующим клиентам

Не, батеньки, расклад такой.
С 1.01.17 по 31.06.17 было так как сейчас - 10%(500-50) КБ в ашане, а потом - с 1.07.17 по 31.12.17 -20%(250-50). но по факту досрочно завершили в октябре.
Затраты-15 грн. в месяц.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15

  J написав:
  Вкладчик1234 написав:,

Для использования подарочной карты, следующая покупка в "Ашан" должна совершаться с использование Вашей карты Visa от ПАО "СБЕРБАНК", и быть на сумму чека не менее 500 гривен.

,
https://www.sberbank.ua/visa_auchan/

а при этой следующей покупке новый сертификат дают?

Покупка должна быть 550.01 грн. - 50 грн. оплачиваете ранее полученной подарочной картой, 500.01 - картой.
guntherhouse777
 
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