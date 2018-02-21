Эти затраты будут только у тех кто откроет карту под это дело. У кого там уже есть пакет, тот и так платит 15. Поэтому кешбек в 10% чистыми - это интересно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:18
Эти затраты будут только у тех кто откроет карту под это дело. У кого там уже есть пакет, тот и так платит 15. Поэтому кешбек в 10% чистыми - это интересно
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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