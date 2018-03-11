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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:03

  kreuz написав:Правда, что Сбер свифты без комиссий принимает? А можно в ИБ реквизиты для этого найти?

Недавно узнавал-берёт Сбер комиссию за свифт по разному,это зависит от пакета.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:07

  Muzzy написав:
  Alfa_Otstoy написав:Muzzy Отдали за 1 раз? комиссий никаких не снимали?

Да отдали сразу все за 1 раз, 7к дол оставил на депо. Выплата со срочного депозита без комиссий. Абонплата за тариф Универсальный 15 грн/мес. Спросил можно ли закрыть его, имея депозит - сказали так нельзя.

Сейчас можно открыть депо без всяких пакетов.Правда,у меня был открыт несколько лет назад пакет Стартовый,просто счет разблокировали.Для нового депозита просто открывается текущий счет.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:25

Последняя новость - https://finclub.net/news/khoroshkovskij ... rbank.html А сколько статей написали по поводу Хорошковского.Продолжается игра-одни делают вид,что продают,другие делают вид,что покупают.А ведь от этого зависит откроет человек депозит или нет.Несерьезно как-то.Похоже,никто Сбер продавать не собирается...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:30

  Scotch написав:Последняя новость - https://finclub.net/news/khoroshkovskij ... rbank.html А сколько статей написали по поводу Хорошковского.Продолжается игра-одни делают вид,что продают,другие делают вид,что покупают.А ведь от этого зависит откроет человек депозит или нет.Несерьезно как-то.Похоже,никто Сбер продавать не собирается...

Сейчас выпотрошат руссиано через ICU, и ликвидируют как БМ Банк

ICU ОТРИМАЛА ВІД СБЕРБАНКУ БОРГИ "ДОНЕЦЬКСТАЛІ" НА $130 МЛН З РУК ЛЮДИНИ АХМЕТОВА
http://finbalance.com.ua/news/Hrupa-ICU-otrimala-vid-Sberbanku-borhi-Donetskstali-na-130-mln-z-ruk-lyudini-Akhmetova


ГРУПА ICU НЕ РОЗКРИВАЄ ДИСКОНТ, З ЯКИМ КУПИЛА $250 МЛН БОРГІВ "ДОНЕЦЬКСТАЛІ" У ВТБ І СБЕРА
http://finbalance.com.ua/news/ICU-ne-ziznatsya-z-yakim-diskontom-kupila-borhi-Donetskstali-na-250-mln-u-rosiyskikh-bankiv
Всё IMHO
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