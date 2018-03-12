Alfa_Otstoy написав:Muzzy Отдали за 1 раз? комиссий никаких не снимали?
Да отдали сразу все за 1 раз, 7к дол оставил на депо. Выплата со срочного депозита без комиссий. Абонплата за тариф Универсальный 15 грн/мес. Спросил можно ли закрыть его, имея депозит - сказали так нельзя.
Сейчас можно открыть депо без всяких пакетов.Правда,у меня был открыт несколько лет назад пакет Стартовый,просто счет разблокировали.Для нового депозита просто открывается текущий счет.
Последняя новость - https://finclub.net/news/khoroshkovskij ... rbank.html А сколько статей написали по поводу Хорошковского.Продолжается игра-одни делают вид,что продают,другие делают вид,что покупают.А ведь от этого зависит откроет человек депозит или нет.Несерьезно как-то.Похоже,никто Сбер продавать не собирается...
Scotch написав:Последняя новость - https://finclub.net/news/khoroshkovskij ... rbank.html А сколько статей написали по поводу Хорошковского.Продолжается игра-одни делают вид,что продают,другие делают вид,что покупают.А ведь от этого зависит откроет человек депозит или нет.Несерьезно как-то.Похоже,никто Сбер продавать не собирается...
Сейчас выпотрошат руссиано через ICU, и ликвидируют как БМ Банк
Из российских гос.банков Сбербанк-самый лучший.Рискну предположить,что его всё-таки не хотят продавать.Может ещё,вопрос цены.Для вкладчиков это-не самый худший вариант.Гораздо хуже продать его какому-нибудь Лагуну.Самое опасное сейчас для вкладчика Сбера-период политической нестабильности.И ещё- заказные рейдерские атаки всяких гражданских корпусов.