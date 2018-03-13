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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 373
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
101
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:19

Опять делают вид,что продают -
"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси" https://www.kommersant.ru/doc/3569474
Scotch
 
Повідомлень: 434
З нами з: 01.08.10
Подякував: 37 раз.
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  #<1 ... 633634635636
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