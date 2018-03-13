"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:19
Опять делают вид,что продают -
"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси"
Додано: Вів 13 бер, 2018 23:57
Мне в отделении сказали что прибалтийцам продают. Но не верю. Прошлый раз начальник отделения уверял, что продали Хорошковскому.
Слухи.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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