Опять делают вид,что продают - "Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси" https://www.kommersant.ru/doc/3569474
Scotch написав:Опять делают вид,что продают - "Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси" https://www.kommersant.ru/doc/3569474
Мне в отделении сказали что прибалтийцам продают. Но не верю. Прошлый раз начальник отделения уверял, что продали Хорошковскому. Слухи.
Національний банк відмовив у погодженні набуття істотної участі в ПАТ "Сбербанк"
27.03.2018 прес-реліз
Національний банк України відмовив у погодженні істотної участі в ПАТ "Сбербанк" акціонерному товариству "Паритет банк" (Республіка Білорусь) у зв’язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.
Відповідне рішення 19 березня 2018 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.
Національний банк повідомив про прийняте рішення заявнику, а також обговорив з новим керівництвом українського ПАТ "Сбербанк" питання подальшої стратегії банку в Україні.
Нацбанк рассматривал документы от управления делами президента Республики Беларусь для покупки 100% Сбербанка через Паритетбанк, которые были направлены ему 21 декабря 2017 года. Согласованию сделки со стороны Нацбанка мог помешать тот факт, что
управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман находится под санкциями США и Европы !!!!!!