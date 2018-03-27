"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:19
Опять делают вид,что продают -
"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси"
Додано: Вів 13 бер, 2018 23:57
Мне в отделении сказали что прибалтийцам продают. Но не верю. Прошлый раз начальник отделения уверял, что продали Хорошковскому.
Слухи.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:42
Всё IMHO
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46
Re: Сбербанк
Нацбанк рассматривал документы от управления делами президента Республики Беларусь для покупки 100% Сбербанка через Паритетбанк, которые были направлены ему 21 декабря 2017 года. Согласованию сделки со стороны Нацбанка мог помешать тот факт, что
управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман находится под санкциями США и Европы !!!!!!
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:39
А дальше есть хоть какая-то информация о потенциальных покупателях? Или больше претендентов нет?
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:00
Re: Сбербанк
Ставки по депозитам очень упали. Был один из самых выгодных банков, теперь - ниже среднего.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:21
Хорошо,что хоть не продали банк пока какому-нибудь национальному ворью.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:16
Заметил что сбер перестал снимать плату за пакет универсальный с апреля месяца
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:26
Как бы они не начали опять свою любимую игру-1% за снятие депо с текущего счёта.
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