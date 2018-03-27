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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 374
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
88
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:19

Опять делают вид,что продают -
"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси" https://www.kommersant.ru/doc/3569474
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:57

  Scotch написав:Опять делают вид,что продают -
"Украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка планирует приобрести банк Паритет. Он принадлежит управлению делами президента Беларуси" https://www.kommersant.ru/doc/3569474


Мне в отделении сказали что прибалтийцам продают. Но не верю. Прошлый раз начальник отделения уверял, что продали Хорошковскому.
Слухи.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:42

Національний банк відмовив у погодженні набуття істотної участі в ПАТ "Сбербанк"

27.03.2018
прес-реліз

Національний банк України відмовив у погодженні істотної участі в ПАТ "Сбербанк" акціонерному товариству "Паритет банк" (Республіка Білорусь) у зв’язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

Відповідне рішення 19 березня 2018 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку.

Національний банк повідомив про прийняте рішення заявнику, а також обговорив з новим керівництвом українського ПАТ "Сбербанк" питання подальшої стратегії банку в Україні.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66671626&cat_id=55838
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:46

Re: Сбербанк

Нацбанк рассматривал документы от управления делами президента Республики Беларусь для покупки 100% Сбербанка через Паритетбанк, которые были направлены ему 21 декабря 2017 года. Согласованию сделки со стороны Нацбанка мог помешать тот факт, что

управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман находится под санкциями США и Европы !!!!!! :shock:

https://finclub.net/news/natsbank-otkaz ... banka.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:39

А дальше есть хоть какая-то информация о потенциальных покупателях? Или больше претендентов нет?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 21:26

EvgeniyL Больше нет...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:00

Re: Сбербанк

Ставки по депозитам очень упали. Был один из самых выгодных банков, теперь - ниже среднего.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:21

Хорошо,что хоть не продали банк пока какому-нибудь национальному ворью. 8)
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:16

Заметил что сбер перестал снимать плату за пакет универсальный с апреля месяца
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:26

Как бы они не начали опять свою любимую игру-1% за снятие депо с текущего счёта. :evil:
Scotch
 
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