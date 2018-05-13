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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 634635636637 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Сбербанк 3.1 5 375 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 105 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 9% 33 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 47 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 102 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 88 Всього голосів : 375 Додано: Суб 12 тра, 2018 21:01 Ukrainian может и открытие пакета универсальный тоже уже стало бесплатным? Alfa_Otstoy Повідомлень: 92 З нами з: 18.01.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 тра, 2018 11:03 СБЕРБАНК ДОФОРМУЄ РЕЗЕРВИ ПІСЛЯ ДОКАПІТАЛІЗАЦІЇ НА 8,3 МЛРД ГРН, СТАВ ПРАТ

Сбербанк у системі розкриття інформації НКЦПФР повідомив, що 11 травня його акціонер - однойменний російський держбанк - ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу на 8,3 млрд грн (+66,6%) до 20,8 млрд грн шляхом приватного розміщення банком додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, пише "ЛігаБізнесІнформ".



“Кошти від збільшення статутного капіталу планується спрямувати на формування резервів”, - зауважив Сбербанк.



Нагадаємо, в 2016 році статутний капітал Сбербанку зріс на 4,3 млрд грн за рахунок конвертації раніше отриманих міжбанківських кредитів у капітал. У 2017 році “статутник” банку лишався незмінним (12,5 млрд грн).



За даними НБУ, на 01.04.2018 борг Сбербанку по міжбанківським кредитам становив 24,15 млрд грн (при тому, що обсяг коштів клієнтів - 10,3 млрд грн, у т.ч. фізосіб - 7,3 млрд грн).



За підсумками 2017 року Сбербанк декларував прибуток 132,3 млн грн після збитку 2,9 млрд грн у 2016 році. Заявлений банком прибуток за І квартал-2018 - 24,9 млн. На 01.05.2018 він декларував показник достатності регулятивного капіталу 12,17%.



Нещодавно фахівці агентства Fitch прогнозували, що стрес-тест 25 банків, який наразі проводить НБУ, підтвердить потребу деяких банків у докапіталізації, "оскільки не всі банки мають достатнє покриття ризиків потенційних збитків від реструктуризованих зобов`язань" (цитата).



У свою чергу НБУ наводив дані, що за І квартал покриття непрацюючих кредитів резервами по банківській системі збільшилося на 2.4 в.п. до 83,6%. Регулятор називав цей рівень "прийнятним".



P.S. Сбербанк також повідомив, що 10 квітня його акціонер прийняв рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 10 травня була проведена держреєстра змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР. Назва банку після зміни - Акціонерне товариство “Сбербанк” (АТ “Сбербанк”).

http://finbalance.com.ua/news/Sberbank-doformu-rezervi-pislya-dokapitalizatsi-na-83-mlrd-hrn-stav-PrAT Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5460 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3571 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 634635636637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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