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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 376
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
47
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:01

Ukrainian может и открытие пакета универсальный тоже уже стало бесплатным?
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:03

СБЕРБАНК ДОФОРМУЄ РЕЗЕРВИ ПІСЛЯ ДОКАПІТАЛІЗАЦІЇ НА 8,3 МЛРД ГРН, СТАВ ПРАТ
Сбербанк у системі розкриття інформації НКЦПФР повідомив, що 11 травня його акціонер - однойменний російський держбанк - ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу на 8,3 млрд грн (+66,6%) до 20,8 млрд грн шляхом приватного розміщення банком додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, пише "ЛігаБізнесІнформ".

“Кошти від збільшення статутного капіталу планується спрямувати на формування резервів”, - зауважив Сбербанк.

Нагадаємо, в 2016 році статутний капітал Сбербанку зріс на 4,3 млрд грн за рахунок конвертації раніше отриманих міжбанківських кредитів у капітал. У 2017 році “статутник” банку лишався незмінним (12,5 млрд грн).

За даними НБУ, на 01.04.2018 борг Сбербанку по міжбанківським кредитам становив 24,15 млрд грн (при тому, що обсяг коштів клієнтів - 10,3 млрд грн, у т.ч. фізосіб - 7,3 млрд грн).

За підсумками 2017 року Сбербанк декларував прибуток 132,3 млн грн після збитку 2,9 млрд грн у 2016 році. Заявлений банком прибуток за І квартал-2018 - 24,9 млн. На 01.05.2018 він декларував показник достатності регулятивного капіталу 12,17%.

Нещодавно фахівці агентства Fitch прогнозували, що стрес-тест 25 банків, який наразі проводить НБУ, підтвердить потребу деяких банків у докапіталізації, "оскільки не всі банки мають достатнє покриття ризиків потенційних збитків від реструктуризованих зобов`язань" (цитата).

У свою чергу НБУ наводив дані, що за І квартал покриття непрацюючих кредитів резервами по банківській системі збільшилося на 2.4 в.п. до 83,6%. Регулятор називав цей рівень "прийнятним".

P.S. Сбербанк також повідомив, що 10 квітня його акціонер прийняв рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 10 травня була проведена держреєстра змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР. Назва банку після зміни - Акціонерне товариство “Сбербанк” (АТ “Сбербанк”).

http://finbalance.com.ua/news/Sberbank-doformu-rezervi-pislya-dokapitalizatsi-na-83-mlrd-hrn-stav-PrAT
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28

  Alfa_Otstoy написав:Ukrainian может и открытие пакета универсальный тоже уже стало бесплатным?

Ага. 30 грн. уже стоит.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:33

guntherhouse777 один раз 30 грн. заплатил и больше ничего платить не надо?
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:19

  Alfa_Otstoy написав:guntherhouse777 один раз 30 грн. заплатил и больше ничего платить не надо?

Это плата за открытие.(которая ранее была 15 грн.)
И само собой, ежемесячная дань в 15 грн.
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 634635636637
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