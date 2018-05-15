СБЕРБАНК ДОФОРМУЄ РЕЗЕРВИ ПІСЛЯ ДОКАПІТАЛІЗАЦІЇ НА 8,3 МЛРД ГРН, СТАВ ПРАТ
Сбербанк у системі розкриття інформації НКЦПФР повідомив, що 11 травня його акціонер - однойменний російський держбанк - ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу на 8,3 млрд грн (+66,6%) до 20,8 млрд грн шляхом приватного розміщення банком додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, пише "ЛігаБізнесІнформ".
“Кошти від збільшення статутного капіталу планується спрямувати на формування резервів”, - зауважив Сбербанк.
Нагадаємо, в 2016 році статутний капітал Сбербанку зріс на 4,3 млрд грн за рахунок конвертації раніше отриманих міжбанківських кредитів у капітал. У 2017 році “статутник” банку лишався незмінним (12,5 млрд грн).
За даними НБУ, на 01.04.2018 борг Сбербанку по міжбанківським кредитам становив 24,15 млрд грн (при тому, що обсяг коштів клієнтів - 10,3 млрд грн, у т.ч. фізосіб - 7,3 млрд грн).
За підсумками 2017 року Сбербанк декларував прибуток 132,3 млн грн після збитку 2,9 млрд грн у 2016 році. Заявлений банком прибуток за І квартал-2018 - 24,9 млн. На 01.05.2018 він декларував показник достатності регулятивного капіталу 12,17%.
Нещодавно фахівці агентства Fitch прогнозували, що стрес-тест 25 банків, який наразі проводить НБУ, підтвердить потребу деяких банків у докапіталізації, "оскільки не всі банки мають достатнє покриття ризиків потенційних збитків від реструктуризованих зобов`язань" (цитата).
У свою чергу НБУ наводив дані, що за І квартал покриття непрацюючих кредитів резервами по банківській системі збільшилося на 2.4 в.п. до 83,6%. Регулятор називав цей рівень "прийнятним".
P.S. Сбербанк також повідомив, що 10 квітня його акціонер прийняв рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 10 травня була проведена держреєстра змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР. Назва банку після зміни - Акціонерне товариство “Сбербанк” (АТ “Сбербанк”).