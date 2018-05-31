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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 635636637638 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Сбербанк 3.1 5 376 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 105 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 9% 33 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 47 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 102 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 89 Всього голосів : 376 Додано: Суб 26 тра, 2018 17:38 Arien написав: Мне звонил нач. нашего районного отделения, приглашали

говорят, убрали комиссию при снятии средств, и платный пакет для депо не обязателен.

вот как понимать? Мне звонил нач. нашего районного отделения, приглашалиговорят, убрали комиссию при снятии средств, и платный пакет для депо не обязателен.вот как понимать?

Насчёт комиссии при снятии депо с текущего счёта,её вроде бы уже давно убрали,кстати,надо уточнять время от времени.Открывал депо в феврале этого года,и на всякий случай спросил,можно ли открыть депозит без всяких пакетов,сказали да, можно,так что это уже давно,открывается только текущий счёт. Насчёт комиссии при снятии депо с текущего счёта,её вроде бы уже давно убрали,кстати,надо уточнять время от времени.Открывал депо в феврале этого года,и на всякий случай спросил,можно ли открыть депозит без всяких пакетов,сказали да, можно,так что это уже давно,открывается только текущий счёт. Scotch Повідомлень: 477 З нами з: 01.08.10 Подякував: 39 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 18:19 ishvara написав: А с какой целью докапитализировали? Значит, закрываться не планируют?

И почему переименовали в "приватное акционерное общество"?



Что касается абонплаты, у меня тоже в марте-апреле вроде не снимали. А с какой целью докапитализировали? Значит, закрываться не планируют?И почему переименовали в "приватное акционерное общество"?Что касается абонплаты, у меня тоже в марте-апреле вроде не снимали.



раньше согласно закона все банки могли быть только публичным АО, с недавнего времени разрешили быть и частным АО - поэтому все начали становиться частными - первым изменил форму собственности с публичного на частное АО Аваль по-моему ...

банкам там удобней раньше согласно закона все банки могли быть только публичным АО, с недавнего времени разрешили быть и частным АО - поэтому все начали становиться частными - первым изменил форму собственности с публичного на частное АО Аваль по-моему ...банкам там удобней Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34347 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5455 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17



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Зміни тарифів на замовлення готівкових коштів для юридичних і фізичних осіб

Шановні Клієнти!



Повідомляємо вам про те, що з 14 червня 2018 року скасовуються раніше встановлені тарифи за поточними рахунками для фізичних і юридичних осіб, а саме:



тариф в розмірі 0,3% за зняття готівкових коштів без попереднього замовлення;

тариф за порушення умов замовлення готівки (при знятті меншої суми, ніж в замовленні або при неотриманні замовлених грошей).



Нагадуємо, для замовлення готівки досить звернутися в будь-яке відділення Банку або оформити заявку через Контакт-центр. Зміни на замовлення готівки будуть внесені до Тарифів комісійної винагороди за банківськими операціями та послугами для фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до Контакт-центру або до відділень Банку.







https://ua.sberbank.ua/info_client/view/303/ із новин банки₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴₴Зміни тарифів на замовлення готівкових коштів для юридичних і фізичних осібШановні Клієнти!Повідомляємо вам про те, що з 14 червня 2018 року скасовуються раніше встановлені тарифи за поточними рахунками для фізичних і юридичних осіб, а саме:тариф в розмірі 0,3% за зняття готівкових коштів без попереднього замовлення;тариф за порушення умов замовлення готівки (при знятті меншої суми, ніж в замовленні або при неотриманні замовлених грошей).Нагадуємо, для замовлення готівки досить звернутися в будь-яке відділення Банку або оформити заявку через Контакт-центр. Зміни на замовлення готівки будуть внесені до Тарифів комісійної винагороди за банківськими операціями та послугами для фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до Контакт-центру або до відділень Банку. +50грн !

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Повідомлень: 2125 З нами з: 01.06.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 58 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 635636637638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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