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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 376
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
47
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:38

  Arien написав:Мне звонил нач. нашего районного отделения, приглашали
говорят, убрали комиссию при снятии средств, и платный пакет для депо не обязателен.
вот как понимать?

Насчёт комиссии при снятии депо с текущего счёта,её вроде бы уже давно убрали,кстати,надо уточнять время от времени.Открывал депо в феврале этого года,и на всякий случай спросил,можно ли открыть депозит без всяких пакетов,сказали да, можно,так что это уже давно,открывается только текущий счёт.
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:19

  ishvara написав:А с какой целью докапитализировали? Значит, закрываться не планируют?
И почему переименовали в "приватное акционерное общество"?

Что касается абонплаты, у меня тоже в марте-апреле вроде не снимали.


раньше согласно закона все банки могли быть только публичным АО, с недавнего времени разрешили быть и частным АО - поэтому все начали становиться частными - первым изменил форму собственности с публичного на частное АО Аваль по-моему ...
банкам там удобней
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:17

із новин банки

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Зміни тарифів на замовлення готівкових коштів для юридичних і фізичних осіб
Шановні Клієнти!

Повідомляємо вам про те, що з 14 червня 2018 року скасовуються раніше встановлені тарифи за поточними рахунками для фізичних і юридичних осіб, а саме:

тариф в розмірі 0,3% за зняття готівкових коштів без попереднього замовлення;
тариф за порушення умов замовлення готівки (при знятті меншої суми, ніж в замовленні або при неотриманні замовлених грошей).

Нагадуємо, для замовлення готівки досить звернутися в будь-яке відділення Банку або оформити заявку через Контакт-центр. Зміни на замовлення готівки будуть внесені до Тарифів комісійної винагороди за банківськими операціями та послугами для фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до Контакт-центру або до відділень Банку.



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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:42

Озадачился таким вопросом: последние месяцы не снимают плату за пакет "Универсальный". Не будет ли обслуживание карты переведено в какой-то другой тариф , например, снятие в банкоматах с комиссией станет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:55

Супостат чинить безлад в Магелані :(
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/2/637399/
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