Arien написав:Мне звонил нач. нашего районного отделения, приглашали говорят, убрали комиссию при снятии средств, и платный пакет для депо не обязателен. вот как понимать?
Насчёт комиссии при снятии депо с текущего счёта,её вроде бы уже давно убрали,кстати,надо уточнять время от времени.Открывал депо в феврале этого года,и на всякий случай спросил,можно ли открыть депозит без всяких пакетов,сказали да, можно,так что это уже давно,открывается только текущий счёт.
ishvara написав:А с какой целью докапитализировали? Значит, закрываться не планируют? И почему переименовали в "приватное акционерное общество"?
Что касается абонплаты, у меня тоже в марте-апреле вроде не снимали.
раньше согласно закона все банки могли быть только публичным АО, с недавнего времени разрешили быть и частным АО - поэтому все начали становиться частными - первым изменил форму собственности с публичного на частное АО Аваль по-моему ... банкам там удобней
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Зміни тарифів на замовлення готівкових коштів для юридичних і фізичних осіб Шановні Клієнти!
Повідомляємо вам про те, що з 14 червня 2018 року скасовуються раніше встановлені тарифи за поточними рахунками для фізичних і юридичних осіб, а саме:
тариф в розмірі 0,3% за зняття готівкових коштів без попереднього замовлення; тариф за порушення умов замовлення готівки (при знятті меншої суми, ніж в замовленні або при неотриманні замовлених грошей).
Нагадуємо, для замовлення готівки досить звернутися в будь-яке відділення Банку або оформити заявку через Контакт-центр. Зміни на замовлення готівки будуть внесені до Тарифів комісійної винагороди за банківськими операціями та послугами для фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до Контакт-центру або до відділень Банку.
Озадачился таким вопросом: последние месяцы не снимают плату за пакет "Универсальный". Не будет ли обслуживание карты переведено в какой-то другой тариф , например, снятие в банкоматах с комиссией станет?
От же ж сволочи, хотят свои $67,6 млн вернуть. Очень удобно, прикрываясь патриотизмом, заниматься беспределом. Стыдно, когда суд Украины "чинить безлад", в простом казалось бы деле. Заложил Магелан, взял 67 млн. Не отдал, лишился залога. Но нет, подключаешь "самый честный" суд в мире, "неподкупное" СМИ, пару сотен "полезных патриотов". И вуаля.
От же ж сволочи, хотят свои $67,6 млн вернуть. Очень удобно, прикрываясь патриотизмом, заниматься беспределом. Стыдно, когда суд Украины "чинить безлад", в простом казалось бы деле. Заложил Магелан, взял 67 млн. Не отдал, лишился залога. Но нет, подключаешь "самый честный" суд в мире, "неподкупное" СМИ, пару сотен "полезных патриотов". И вуаля.