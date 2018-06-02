Додано: Суб 02 чер, 2018 23:54

Фантом написав: А Сбербанка там нет. Представляете? Ушёл!

А Сбербанка там нет. Представляете? Ушёл!

Есть глубочайшие сомнения что там ашан и метро продолжают работать.Может в тех же помещениях или через прокладки.Несколько лет назад после санкций ВСЕ мои коллеги включая меня прошли жесткую проверку у связки нашего банка и забугорного на принадлежность к крыму, всем с малейшими сомнениями зарубили переводы и распрощались как сотрудниками.А сбербанк ушел совсем не из уважения к украине и ее законам, а к санкциям которые могли по международной группе долбануть так, что проще было крупняк увести, а в крым завести мелочь вместе с миром своим.Причем вполне допускаю, что сбер не закрыли изза шоколадника, которого в то время не щемили еще там.Вот так и живем.