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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 376
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
47
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:07

  IMPRINTER написав:раньше согласно закона все банки могли быть только публичным АО, с недавнего времени разрешили быть и частным АО - поэтому все начали становиться частными - первым изменил форму собственности с публичного на частное АО Аваль по-моему ... банкам там удобней

Если АО публичное, то его акции должны свободно котироваться на бирже, а по украинскому законодательству это невозможно или ограничено банковским надзором НБУ. По-этому де-факто все банки должны быть частными АО и этот нюанс учитан новым законом об АО. Поэтому в ближайшее время ве банки изменят форму собственности с публичных на частные АО. К тому же, теперь в название не нужно указывать какое именно АО - должно быть просто АО.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:38

Re: Сбербанк

а как вообще сейчас у Сбера дела?
ограничения убрали, валюту норм выдают?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:57

  Arien написав:а как вообще сейчас у Сбера дела?
ограничения убрали, валюту норм выдают?

недавно закончился валютный депо
за несколько дней позвонили из отд с вопросом, что буду делать?
сказал, что буду забирать
прихожу в день окончания, депо уже на текущем, а в кассе ноль
на хрена было спрашивать, что буду делать, если всё равно пусто?
пришлось заказывать и ждать пять дней (из них два выходных)
это уже не тот сбер :cry:
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:22

  deneg net написав:недавно закончился валютный депо
за несколько дней позвонили из отд с вопросом, что буду делать?
сказал, что буду забирать
прихожу в день окончания, депо уже на текущем, а в кассе ноль
на хрена было спрашивать, что буду делать, если всё равно пусто?
пришлось заказывать и ждать пять дней (из них два выходных)
это уже не тот сбер :cry:


и в каком населенном пункте такое было ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:31

Re: Сбербанк

Странно, у нас если звонят и спрашивают, то при ответе "забираю" всегда держат в кассе нужную сумму, вдобавок даже просто в наличии всегда есть минимум несколько тысяч долларов, так что если депозит не под фонд - со снятием не будет проблем.

Единственный нюанс - когда есть дефицит валюты, продают только клиентам банка.
Сержик
 
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