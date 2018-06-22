IMPRINTER написав:раньше согласно закона все банки могли быть только публичным АО, с недавнего времени разрешили быть и частным АО - поэтому все начали становиться частными - первым изменил форму собственности с публичного на частное АО Аваль по-моему ... банкам там удобней
Если АО публичное, то его акции должны свободно котироваться на бирже, а по украинскому законодательству это невозможно или ограничено банковским надзором НБУ. По-этому де-факто все банки должны быть частными АО и этот нюанс учитан новым законом об АО. Поэтому в ближайшее время ве банки изменят форму собственности с публичных на частные АО. К тому же, теперь в название не нужно указывать какое именно АО - должно быть просто АО.
Arien написав:а как вообще сейчас у Сбера дела? ограничения убрали, валюту норм выдают?
недавно закончился валютный депо за несколько дней позвонили из отд с вопросом, что буду делать? сказал, что буду забирать прихожу в день окончания, депо уже на текущем, а в кассе ноль на хрена было спрашивать, что буду делать, если всё равно пусто? пришлось заказывать и ждать пять дней (из них два выходных) это уже не тот сбер
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deneg net написав:недавно закончился валютный депо за несколько дней позвонили из отд с вопросом, что буду делать? сказал, что буду забирать прихожу в день окончания, депо уже на текущем, а в кассе ноль на хрена было спрашивать, что буду делать, если всё равно пусто? пришлось заказывать и ждать пять дней (из них два выходных) это уже не тот сбер
и в каком населенном пункте такое было ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Странно, у нас если звонят и спрашивают, то при ответе "забираю" всегда держат в кассе нужную сумму, вдобавок даже просто в наличии всегда есть минимум несколько тысяч долларов, так что если депозит не под фонд - со снятием не будет проблем.
Единственный нюанс - когда есть дефицит валюты, продают только клиентам банка.
в общем, так не знаю, как со срочными депо, мне нужен был сберсчет выяснилось в итоге, под него нужен или платный Универсальный, или Социальный с комис. за обналичку (!) при том, горячая линия, начотд и профильный отдел выдали три версии, и я воздержалась ввиду этого разнообразия )
в остальном в банке все прекрасно, деньги есть, клиентов, преимущественно юрлиц, - более чем, а мелочь пузатая типа меня, видимо, банку не нужна )) ну и ладно )