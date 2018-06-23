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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:05
я так понял, деньги, которые упадут с депо на текущий, с них надо платить проценты, чтоб снять, так?
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:15
жартуєте?
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:40
не тока их. укрсоц аналогично практиковал.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:57
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:09
ну это не в счет.
речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц
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