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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 376
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
47
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:05

я так понял, деньги, которые упадут с депо на текущий, с них надо платить проценты, чтоб снять, так?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:15

жартуєте?
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:59

  greenozon написав:жартуєте?
:mrgreen:

Почему это? этот как раз их фича
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:40

  Stringer написав:
  greenozon написав:жартуєте?
:mrgreen:

Почему это? этот как раз их фича


не тока их. укрсоц аналогично практиковал.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:57

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  greenozon написав:жартуєте?
:mrgreen:

Почему это? этот как раз их фича


не тока их. укрсоц аналогично практиковал.

Он и сейчас это делает, но там хоть есть легальные варианты обхода
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:09

  Stringer написав:Он и сейчас это делает, но там хоть есть легальные варианты обхода


ну это не в счет.
речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:08

Re: Сбербанк

  IMPRINTER написав:таким прославились тока два банка - сбер и соц

промінвест? чи він віддавав вал.депо по малих дозах
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greenozon
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  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:таким прославились тока два банка - сбер и соц

промінвест? чи він віддавав вал.депо по малих дозах


отдавал малыми дозами, но без комисса ...
сбер и соц брал комиссию за возврат депозитов.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:43

Re: Сбербанк

  IMPRINTER написав:речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц

Альфа
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:00

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц

Альфа


ничего подобного. у альфы есть альтернатива (и не одна) ... сбер и соц не давал никакой альтернативы и забрать собственные деньги с депозита можно было только уплатив комиссию.
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IMPRINTER
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