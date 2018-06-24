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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:05
я так понял, деньги, которые упадут с депо на текущий, с них надо платить проценты, чтоб снять, так?
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тарасов
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Додано: Нед 24 чер, 2018 12:15
жартуєте?
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greenozon
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Додано: Нед 24 чер, 2018 15:59
greenozon написав:
жартуєте?
Почему это? этот как раз их фича
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Stringer
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:40
Stringer написав: greenozon написав:
жартуєте?
Почему это? этот как раз их фича
не тока их. укрсоц аналогично практиковал.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:57
IMPRINTER написав: Stringer написав: greenozon написав:
жартуєте?
Почему это? этот как раз их фича
не тока их. укрсоц аналогично практиковал.
Он и сейчас это делает, но там хоть есть легальные варианты обхода
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Stringer
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:09
Stringer написав:
Он и сейчас это делает, но там хоть есть легальные варианты обхода
ну это не в счет.
речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:08
IMPRINTER написав:
таким прославились тока два банка - сбер и соц
промінвест? чи він віддавав вал.депо по малих дозах
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greenozon
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:23
greenozon написав: IMPRINTER написав:
таким прославились тока два банка - сбер и соц
промінвест? чи він віддавав вал.депо по малих дозах
отдавал малыми дозами, но без комисса ...
сбер и соц брал комиссию за возврат депозитов.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 20:43
IMPRINTER написав:
речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц
Альфа
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:00
BBC написав: IMPRINTER написав:
речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц
Альфа
ничего подобного. у альфы есть альтернатива (и не одна) ... сбер и соц не давал никакой альтернативы и забрать собственные деньги с депозита можно было только уплатив комиссию.
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IMPRINTER
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