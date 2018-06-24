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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:08
IMPRINTER написав: BBC написав: IMPRINTER написав:
речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц
Альфа
ничего подобного. у альфы есть альтернатива (и не одна) ... сбер и соц не давал никакой альтернативы и забрать собственные деньги с депозита можно было только уплатив комиссию.
Какие именно?
У меня в Альфе два пакета грн и дол
И три депозита грн (на мелочи) дол и евро(открыт с текущего)
Текущие дол и евро
Как мне забрать евро без комиссии ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11
Ukrainian написав:
Как мне забрать евро без комиссии ?
Через 14 дней со Сберегательного.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:14
cds77 написав: Ukrainian написав:
Как мне забрать евро без комиссии ?
Через 14 дней со Сберегательного.
Евро упадёт на текущий, с текущего открыть сбер и через 14 дней забрать ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:20
Ukrainian
Да.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:25
Ukrainian
через пакетную карту в евро, через депозит сберегательный.
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