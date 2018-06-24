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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 377
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:08

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  IMPRINTER написав:речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц

Альфа


ничего подобного. у альфы есть альтернатива (и не одна) ... сбер и соц не давал никакой альтернативы и забрать собственные деньги с депозита можно было только уплатив комиссию.

Какие именно?
У меня в Альфе два пакета грн и дол
И три депозита грн (на мелочи) дол и евро(открыт с текущего)
Текущие дол и евро
Как мне забрать евро без комиссии ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11

  Ukrainian написав:Как мне забрать евро без комиссии ?

Через 14 дней со Сберегательного.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:14

  cds77 написав:
  Ukrainian написав:Как мне забрать евро без комиссии ?

Через 14 дней со Сберегательного.

Евро упадёт на текущий, с текущего открыть сбер и через 14 дней забрать ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:20

Ukrainian
Да.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:25

Ukrainian

через пакетную карту в евро, через депозит сберегательный.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:05

Re: Сбербанк

Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.
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