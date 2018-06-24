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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 377
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:08

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  IMPRINTER написав:речь идет о ситуации безальтернативности комиссии при возврате депо - таким прославились тока два банка - сбер и соц

Альфа


ничего подобного. у альфы есть альтернатива (и не одна) ... сбер и соц не давал никакой альтернативы и забрать собственные деньги с депозита можно было только уплатив комиссию.

Какие именно?
У меня в Альфе два пакета грн и дол
И три депозита грн (на мелочи) дол и евро(открыт с текущего)
Текущие дол и евро
Как мне забрать евро без комиссии ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11

  Ukrainian написав:Как мне забрать евро без комиссии ?

Через 14 дней со Сберегательного.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:14

  cds77 написав:
  Ukrainian написав:Как мне забрать евро без комиссии ?

Через 14 дней со Сберегательного.

Евро упадёт на текущий, с текущего открыть сбер и через 14 дней забрать ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:20

Ukrainian
Да.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:25

Ukrainian

через пакетную карту в евро, через депозит сберегательный.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:05

Re: Сбербанк

Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:54

  IMPRINTER написав:Ukrainian

через пакетную карту в евро, через депозит сберегательный.

Карта за 50 грн.
Ощадний лишній.
Можна знімати без наявності карти (активувавши через МАБ).
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:07

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Ukrainian

через пакетную карту в евро, через депозит сберегательный.

Карта за 50 грн.
Ощадний лишній.
Можна знімати без наявності карти (активувавши через МАБ).

Пишуть що можна знімати через депозит сберегательний через 14 днів
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:12

Ukrainian, лишніх 14 днів слід чекати.
А так днів за 10 до закінчення депо замовляється Комфортна валютна карта.
Квесторе_поверніться
 
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