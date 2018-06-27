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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:47
kreuz написав:
Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы
.
а что за льгота ? и каков ее размер ? в тарифах ничего не нашел по поводу льготы.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:53
ishvara написав:Ukrainian
Это деньги, зачисленные с депозитов и проценты с них.
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