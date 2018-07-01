а что за льгота ? и каков ее размер ? в тарифах ничего не нашел по поводу льготы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:47
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:53
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:40
Забрав сьогодні депозит $$$$ по закінченню з поточного безкоштовно і без проблем новими купюрами
Тримати в банківській системі України під 1-3%(після податків) і ризикувати отримати все гривнею по невідомо якому курсу бажання немає
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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