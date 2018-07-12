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Сбербанк

Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 377
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:47

  kreuz написав:Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.

а что за льгота ? и каков ее размер ? в тарифах ничего не нашел по поводу льготы.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:53

  ishvara написав:Ukrainian Это деньги, зачисленные с депозитов и проценты с них.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:40

Забрав сьогодні депозит $$$$ по закінченню з поточного безкоштовно і без проблем новими купюрами
Тримати в банківській системі України під 1-3%(після податків) і ризикувати отримати все гривнею по невідомо якому курсу бажання немає
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:31

сбербанк ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:32

  kreuz написав:Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.

Пакет Универсальный. У меня только депозит с выплатой в конце срока. Последнее списание 15грн было в начале апреля. Может потому что движения по счетам не было.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:28

  Muzzy написав:
  kreuz написав:Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.

Пакет Универсальный. У меня только депозит с выплатой в конце срока. Последнее списание 15грн было в начале апреля. Может потому что движения по счетам не было.

Да, за расходные операции с текущего описывают абонку вроде до 5го числа следующего месяца. В отсутствие расходных операций абонки нет, по-моему с конца февраля.
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