Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:47
kreuz написав:
Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно
льготы
.
а что за льгота ? и каков ее размер ? в тарифах ничего не нашел по поводу льготы.
lwa
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:53
ishvara написав: Ukrainian
Это деньги, зачисленные с депозитов и проценты с них.
Bosstone
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:40
Забрав сьогодні депозит $$$$ по закінченню з поточного безкоштовно і без проблем новими купюрами
Тримати в банківській системі України під 1-3%(після податків) і ризикувати отримати все гривнею по невідомо якому курсу бажання немає
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:31
сбербанк ?
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:32
kreuz написав:
Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.
Пакет Универсальный. У меня только депозит с выплатой в конце срока. Последнее списание 15грн было в начале апреля. Может потому что движения по счетам не было.
Muzzy
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:28
Muzzy написав: kreuz написав:
Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.
Пакет Универсальный. У меня только депозит с выплатой в конце срока. Последнее списание 15грн было в начале апреля. Может потому что движения по счетам не было.
Да, за расходные операции с текущего описывают абонку вроде до 5го числа следующего месяца. В отсутствие расходных операций абонки нет, по-моему с конца февраля.
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kreuz
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:19
kreuz написав: Muzzy написав: kreuz написав:
Тем временем Сбер возобновил списание пятнашки за пакет в июне. А что до комисса при получении депо, то я так и не вкурил, будет или нет. Вроде ж не должно согласно льготы.
Пакет Универсальный. У меня только депозит с выплатой в конце срока. Последнее списание 15грн было в начале апреля. Может потому что движения по счетам не было.
Да, за расходные операции с текущего описывают абонку вроде до 5го числа следующего месяца. В отсутствие расходных операций абонки нет, по-моему с конца февраля.
И не надо заходить в ИБ.
guntherhouse777
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Додано: Пон 30 лип, 2018 06:29
А чем чреват такой вход?
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kreuz
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:24
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greenozon
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