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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 377
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 09 сер, 2018 20:57

  cds77 написав:НБУ не разрешит беларусам купить украинскую "дочку" Сбербанка
https://news.finance.ua/ru/news/-/432082/nbu-ne-razreshit-belarusam-kupit-ukrainskuyu-dochku-sberbanka

по Киеву закрываются отделения , и на 17 августа их станет значительно меньше
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 сер, 2018 15:35

Это негативная новость для Сбербанка? Будут тоже сворачиваться?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:09

Такі от цікаві новини рубанки -


Шановні Клієнти!

Інформуємо вас про те, що у відділенні м. Запоріжжя, розташованому за адресою вул. Верхня, 7, призупинено оформлення договорів про надання у користування індивідуальних банківських сейфів.

У зв’язку з цим, пропонуємо всім Клієнтам, які орендували сейф у вищевказаному відділенні, у термін до 18:00 29.08.2018 р. відвідати відділення Банку, в якому розташований сейф, за адресою, вказаною у договорі, для дострокового розірвання договору оренди і повернення цінностей, розміщених в сейфі, що орендується.

Звертаємо вашу особливу увагу на те, що у випадку, якщо Клієнт не прийде до відділення у зазначені строки – після примусового відкриття сейфу його вміст буде передано до сховища Банку згідно з умов договору.



https://ua.sberbank.ua/info_client/view/318/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 сер, 2018 18:12

greenozon Одно из трех - или будут закрываться, или переезжать, или ремонт. ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 12:11

Коллеги, а в Сбере абонка списывается (в случае движений в предыдущем месяце) только до нуля? Или при нехватке средств долг таки нарисуют? Есть практики, кто недавно прощался со Сбером?

И в случае неактивности через год опять же в минус загоняют или только до нуля списывают остатки?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 18:37

  kreuz написав:Коллеги, а в Сбере абонка списывается (в случае движений в предыдущем месяце) только до нуля? Или при нехватке средств долг таки нарисуют? Есть практики, кто недавно прощался со Сбером?

И в случае неактивности через год опять же в минус загоняют или только до нуля списывают остатки?


Если Вы имеете ввиду пакет услуг и нет движений, то в минус не загоняют. Но если есть деньги хоть где-то. На прибыльном или даже на срочном депо, спишут за милую душу.
Могут звонить надоедать в случае когда списали допустим 8 грн из 15-ти, а 7-мь не хватило. То проще пойти в кассу и заплатить эти 7-мь грн. Тогда ни звонков, ни абонплат не будет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:06

Подскажите, если платить долларовой картой в интернете, никаких посторонних комиссий не будет? Вчера пытался снять доллары в кассе, но сказали, что из-за того, что гонял их с текущего на карту и опять на текущий, снять теперь можно только с комиссией. Если кинуть их снова на карту и расплатиться не будут ничего лишнего снимать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:46

не проходит платеж в интернет с карты. В чем может быть проблема? Денег достаточно. У них по умолчанию не активирована оплата в интернет?
ishvara
 
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