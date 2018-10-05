Інформуємо вас про те, що у відділенні м. Запоріжжя, розташованому за адресою вул. Верхня, 7, призупинено оформлення договорів про надання у користування індивідуальних банківських сейфів.
У зв’язку з цим, пропонуємо всім Клієнтам, які орендували сейф у вищевказаному відділенні, у термін до 18:00 29.08.2018 р. відвідати відділення Банку, в якому розташований сейф, за адресою, вказаною у договорі, для дострокового розірвання договору оренди і повернення цінностей, розміщених в сейфі, що орендується.
Звертаємо вашу особливу увагу на те, що у випадку, якщо Клієнт не прийде до відділення у зазначені строки – після примусового відкриття сейфу його вміст буде передано до сховища Банку згідно з умов договору.
kreuz написав:Коллеги, а в Сбере абонка списывается (в случае движений в предыдущем месяце) только до нуля? Или при нехватке средств долг таки нарисуют? Есть практики, кто недавно прощался со Сбером?
И в случае неактивности через год опять же в минус загоняют или только до нуля списывают остатки?
Если Вы имеете ввиду пакет услуг и нет движений, то в минус не загоняют. Но если есть деньги хоть где-то. На прибыльном или даже на срочном депо, спишут за милую душу. Могут звонить надоедать в случае когда списали допустим 8 грн из 15-ти, а 7-мь не хватило. То проще пойти в кассу и заплатить эти 7-мь грн. Тогда ни звонков, ни абонплат не будет.
Подскажите, если платить долларовой картой в интернете, никаких посторонних комиссий не будет? Вчера пытался снять доллары в кассе, но сказали, что из-за того, что гонял их с текущего на карту и опять на текущий, снять теперь можно только с комиссией. Если кинуть их снова на карту и расплатиться не будут ничего лишнего снимать?