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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 377
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:51

Сбєр це велика політика. Швидше банка зачахне ніж її продадуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:45

Из-за ситуации с ВТБ, был вынужден обнулить счета. Сегодня забрал 14к. у.е. Все выдали без проблем. К качеству обслуживания претензий нет, но ввиду резко возросших рисков, оставаться здесь для себя ни вижу смысла. Где гарантия, что ситуация с ВТБ не повториться. В любом случае, надеюсь, что все с банком будет ОК, хоть ВТБ и подложил "пилюлю".
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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