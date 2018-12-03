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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Сбербанк 3.1 5 377
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
105
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
89
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:51

Сбєр це велика політика. Швидше банка зачахне ніж її продадуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:45

Из-за ситуации с ВТБ, был вынужден обнулить счета. Сегодня забрал 14к. у.е. Все выдали без проблем. К качеству обслуживания претензий нет, но ввиду резко возросших рисков, оставаться здесь для себя ни вижу смысла. Где гарантия, что ситуация с ВТБ не повторится. В любом случае, надеюсь, что все с банком будет ОК, хоть ВТБ и подложил большую смачную "пилюлю" всем российским банкам в Украине.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:06

Re: Сбербанк

кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:18

  alkhimik написав:кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?

Заходил специально. Выдают с депо без проблем
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:34

  Алексей77 написав:
  alkhimik написав:кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?

Заходил специально. Выдают с депо без проблем

Это пока...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:38

  Алексей77 написав:
  alkhimik написав:кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?

Заходил специально. Выдают с депо без проблем

Це чудово...слід цим користатись.
На 1 листопада року 2018 в банці переліквідність.
Не кредитують, тому грошенята не знають куди дівати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:
  alkhimik написав:кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?

Заходил специально. Выдают с депо без проблем

Це чудово...слід цим користатись.
На 1 листопада року 2018 в банці переліквідність.
Не кредитують, тому грошенята не знають куди дівати.

А могли бы ВТБ прокредитовать :mrgreen:
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:09

Re: Сбербанк

Видно посчитали, что всех спасти не удастся, поэтому решили возложить ответственность на нашу власть, тем более, что перспектив снятия ареста нет. Зачем же давать невозвратный кредит?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:51

  Алексей77 написав:
  alkhimik написав:кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?

Заходил специально. Выдают с депо без проблем

Подтверждаю. Сегодня на выход - зелёнку отдали без шума и пыли.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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