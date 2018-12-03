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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:51
Сбєр це велика політика. Швидше банка зачахне ніж її продадуть.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:45
Из-за ситуации с ВТБ, был вынужден обнулить счета. Сегодня забрал 14к. у.е. Все выдали без проблем. К качеству обслуживания претензий нет, но ввиду резко возросших рисков, оставаться здесь для себя ни вижу смысла. Где гарантия, что ситуация с ВТБ не повторится. В любом случае, надеюсь, что все с банком будет ОК, хоть ВТБ и подложил большую смачную "пилюлю" всем российским банкам в Украине.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:06
Re: Сбербанк
кто был сегодня в этом банке? нет ли проблем с выдачей грн и юсд?
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:18
Заходил специально. Выдают с депо без проблем
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:34
Это пока...
никому не верю
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:38
Це чудово...слід цим користатись.
На 1 листопада року 2018 в банці переліквідність.
Не кредитують, тому грошенята не знають куди дівати.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:47
А могли бы ВТБ прокредитовать
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:09
Re: Сбербанк
Видно посчитали, что всех спасти не удастся, поэтому решили возложить ответственность на нашу власть, тем более, что перспектив снятия ареста нет. Зачем же давать невозвратный кредит?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 15:51
Подтверждаю. Сегодня на выход - зелёнку отдали без шума и пыли.
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